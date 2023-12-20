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إجراءات صارمة في مطار القاهرة لمواجهة متحور كورونا الجديد بجميع الصالات

كتب:

أيمن حمزة
10:38 ص | الأربعاء 20 ديسمبر 2023
استمرار أعمال التطهير بمطار القاهرة الدولي

استمرار أعمال التطهير بمطار القاهرة الدولي

شددت سلطات الحجر الصحي في مطار القاهرة الدولي من إجراءاتها الاحترازية المتبعة، للحد من انتشار متحور فيروس كورونا الجديد، حرصا على سلامة وصحة المواطنين، خاصة العاملين بقطاع الطيران المدني.

إجراءت احترازية في المطارات

وكشفت مصادر مطلعة بالحجر الصحي في مطار القاهرة الدولي، أن جميع صالات السفر والوصول تشهد عمليات تطهير مستمرة، بمعرفة شركة ميناء القاهرة الجوي بقيادة المحاسب مجدي إسحاق، والملاح أشرف حافظ، مدير مبنى الركاب رقم 1 والمعروف إعلاميا بالمطار القديم، كما يشرف مديري مباني الرحلات على متابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروسات.

ونظمت الشركة حملات تطهير موسعة ضمت مكاتب العاملين، وأماكن الانتظار والاستراحات وبوابات صعود الطائرات والسلالم المتحركة والمصاعد، ووسائل نقل العاملين والكافتربات والمطاعم ودور العبادة داخل مباني الركاب الثلاثة، مع الالتزام بتوفير المطهرات اللازمة بجميع صالات السفر والوصول، والحفاظ على التباعد الاجتماعي، للحد من انتشار الأمراض الفيروسية وخاصة متحور كورونا الجديد.

اتباع تعليمات الصحة العالمية

وشددت السلطات على ضرورة اتباع التعليمات الصادرة من منظمة الصحة العالمية فيما يخص التعامل مع القادمين من الخارج، مع المتابعة المستمرة لتطبيق كل ما يصدر عن وزارة الصحة من قرارات تنظيميه للحد من انتشار الأمراض الفيروسية، حرصا على سلامة العاملين بالصفوف الأمامية لمطار القاهرة الدولي.

وأفادت المصادر بأنه جار التنسيق بين شركة ميناء القاهرة الجوي وقيادات الحجر الصحي بالمطار، لتوفير الإحتياجات اللازمة للتعامل بشكل احترافي مع الأمراض الفيروسية.

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بقلم أيمن حمزة

مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.