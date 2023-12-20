فيلم «سنة أولى خطف» يحقق 947 ألف جنيه منذ طرحه في دور العرض

قال الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن»، إنّ فيلم «سنة أولى خطف» حقق بدور العرض ما يقرب من 947 ألف جنيه كإجمالي إيرادات منذ طرحه بدور العرَض.

وأشار الموزع السينمائي محمود الدفراوي، إلى أن العمل ظل ينافس بقوة، وتصدر المراكز الأولى بقائمة الإيرادات لأفلام: شماريخ، بلوموندو، فوي فوي، وش في وش، العميل صفر.

قصة سنة أولى خطف

تدور قصة الفيلم في إطار لايت كوميدي، يحمل مزيجًا من التشويق والإثارة والأكشن، من خلال عصابة تفشل في تنفيذ كثير من مهامها، ويقرر الفريق خطف مجموعة من الأطفال من أبناء العائلات الثرية أملًا في كسب مزيد من المال، الأمر الذي يجعلهم يتورطون في مواقف صعبة.

أبطال فيلم سنة أولى خطف

فيلم سنة أولى خطف بطولة بيومي فؤاد، ومي كساب، وأحمد فتحي، وياسر الطوبجي، وإسماعيل فرغلي، وأحمد صيام، وعدد من ضيوف الشرف، من تأليف باسل مجدي، وإخراج أسامة عمر.