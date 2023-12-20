الهلال الأحمر الفلسطيني: «الاحتلال الإسرائيلي» يحاصر مركز إسعاف في جباليا

أكد عبدالجليل حنجل، المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يحاصر مركز إسعاف في جباليا، ويقطع الاتصالات عنها.

استهداف الطواقم الطبية

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لقناة «القاهرة الإخبارية»، أن جيش الاحتلال يواصل أيضا استهداف الطواقم الطبية والمستشفيات في غزة، ونطالب بإدخال مزيد من المساعدات الطبية حتى نتمكن من تقديم الخدمات للمصابين والمرضى.

تشغيل سيارات الإسعاف بالقطاع

وتابع: «نعاني من قلة الوقود اللازمة لتشغيل سيارات الإسعاف بالقطاع، ولدينا 18 سيارة تعمل في المناطق التي تشهد قصفا مكثفا في غزة».