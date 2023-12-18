الهلال الأحمر الفلسطيني: جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل استهداف مستشفيات غزة

أكد المتحدث باسم جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في تصريحات أوردتها قناة «القاهرة الإخبارية» مساء اليوم الاثنين، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل عدوانه على المستشفيات المنشآت الطبية في قطاع غزة، مشيراً إلى أنه تم استهداف مجمع الشفاء الطبي مرة أخرى صباح اليوم.

وأضاف المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني أن الوضع الصحي في قطاع غزة أصبح كارثياً على كل المستويات، وهناك صعوبات تواجه أعمال الإغاثة، خاصةً في ظل انقطاع الكهرباء والاتصالات.

وتابع أنه حتى الآن لا توجد معلومات عن المساعدات التي ستدخل من معبر «كرم أبو سالم»، لافتًا إلى استهداف أكثر من مائة سيارة إسعاف من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، وخروج المستشفيات في شمال قطاع غزة عن الخدمة بشكل كامل.