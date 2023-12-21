«العربية للتصنيع»: نتعاون مع القطاع الخاص لتنفيذ مشروعات «بنية أساسية»

كشف الدكتور مجاهد الفرماوي، رئيس مجلس إدارة مصنع حلوان للصناعات المتطورة، التابع للهيئة العربية للتصنيع، عن عمل المصنع مع أكثر من 55 شركة قطاع خاص في تنفيذ عدد من المشروعات القومية والتنموية والخدمية في عدد كبير من محافظات الجمهورية.

إنتاج مواسير البولي إيثلين

وقال رئيس مصنع «حلوان»، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن المصنع عمل على زيادة إنتاجه من مواسير البولي إيثلين، المستخدمة كمواسير لمياه الشرب، والصرف الصحي، والغاز الطبيعي، منذ عام 2015، وتزامن هذا الأمر مع اهتمام القيادة السياسية للبلاد بتنفيذ مشروعات البنية التحتية، ومن ثم لم يقتصر عمل المصنع على إنتاج «الماسورة» فقط، ولكن ذذعمل على تنفيذ مشروعات كاملة، وذلك لخدمة المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة».

وأوضح «الفرماوي»، أن «مصنع حلوان»، عمل في مشروعات البنية الأساسية في مختلف محافظات الجمهورية عدا محافظة أو إثنين على مستوى الجمهورية كلها، وهي مشروعات تكلفت عشرات المليارات لخدمة أهالينا والارتقاء بمستوى معيشتهم، وذلك بالتعاون مع شركات القطاع الخاص.

مشروعات بنية أساسية

ولفت إلى أن المصنع عمل على تطوير قرى ومراكز كاملة، عبر إدخال شبكات الصرف الصحي لهم، وتنفيذ محطات لرفع المياه، ومحطات معالجة المياه، وذلك في محافظات الصعيد والوجه البحري، مشيرًا إلى عمل أكثر من 55 شركة قطاع خاص على تلك المشروعات معهم.

وتطرق إلى تنفيذ مصنع حلوان لعدد من المشروعات الأخرى، منها مشروع لرفع كفاءة البنك الزراعي المصري وتطويره في مختلف المحافظات تقريبًا.