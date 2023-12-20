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نقيب الصحفيين: صرف زيادة بدل التكنولوجيا بأثر رجعي الأحد المقبل

كتب:

سهيلة هاني
12:59 م | الأربعاء 20 ديسمبر 2023
نقيب الصحفيين

نقيب الصحفيين

أعلن خالد البلشي، نقيب الصحفيين، وصول الزيادة المقررة في بدل التدريب والتكنولوجيا إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، على أن يجرى تحويلها إلى النقابة لتبدأ بعدها إجراءات الصرف باثر رجعي.

زيادة البدل المقررة 

وأوضح النقيب في تصريحات صحفية أن زيادة البدل المقررة ستصل النقابة اليوم أو غدا، لصرفها للصحفيين غدا أو يوم الأحد المقبل على أقصى تقدير، موضحا أن الزيادة وصلت إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ومن المنتظر تحويلها للنقابة.

 

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