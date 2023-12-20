أستاذ في العلاقات الدولية: إسرائيل لم تحقق أهدافها من الحرب على غزة

قال الدكتور أحمد سيد أحمد، أستاذ في العلاقات الدولية، إن إسرائيل لا تزال تستهدف المنشآت في قطاع غزة، وتواصل القصف الشامل على المدنيين والمستشفيات.

وأضاف في مداخلة هاتفية عبر «إكسترا نيوز»، أنه رغم الضغوط الدولية والتحديات، ورغم دعوة الجمعية العامة للأمم المتحدة بوقف إطلاق النار، لا يزال الموقف الأمريكي متعنتا ويهدد باستخدام الفيتو.

إسرائيل تواصل القتال في غزة

وتابع: «هناك منهج إسرائيلي في استمرار القتال، رغم أنها لم تحقق أي أهداف سوى قتل المدنيين من النساء والأطفال، ولم تستطع تحرير رهائن من خلال الخيار العسكري، ولم تقض على الصمود الفلسطيني رغم سياسة الأرض المحروقة ومخططها الخبيث في تهجير الفلسطينيين، وتحويل غزة إلى جحيم، والآن يستهدف الجنوب بكل ضراوة».