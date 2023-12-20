تعرف على نتائج بطولة الغطس للجامعات والمعاهد العليا المصرية
كتب:
أحمد أبوضيف
01:22 م | الأربعاء 20 ديسمبر 2023
وزير الشباب والرياضة
أقيمت أمس فعاليات بطولة الغطس للجامعات والمعاهد العليا المصرية «دورة الشهيد الرفاعي 51» في النادي الأهلي للرياضة البدنية فرع مدينة نصر، بمشاركة 5 جامعات مصرية، برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.
وأسفرت النتائج النهائية للبطولة عن التالي:
نتائج الطالبات: سلم متحرك
- المركز الأول: الطالبة/ زينة أحمد ماهر، الجامعة المصرية اليابانية.
- المركز الثاني: الطالبة/ سلمي أحمد خليل، الأكاديمية العربية.
- المركز الثالث: الطالبة/ شهد أحمد سيد، الجامعات الكندية بمصر.
- المركز الثالث مكرر: الطالبة / نور علاء الدين صلاح، جامعة حلوان.
نتائج الطلبة: سلم متحرك
المركز الأول:
الطالب/ محمد أحمد سعيد، الأكاديمية العربية.
- المركز الثاني:
الطالب/ أدهم مجدي محمود، الأكاديمية العربية.
- المركز الثالث:
الطالب/ عمرو عمرو محمد، جامعة حلوان
- المركز الثالث مكرر:
سيف الدين محمد سعد، التعليم العالي.
نتائج الطالبات: سلم ثابت
- المركز الأول: الطالبة/ شهد أحمد سعيد، الجامعات الكندية.
- المركز الثاني: الطالبة/ سلمي أحمد خليل، الأكاديمية العربية.
- المركز الثالث: الطالبة/ زينة أحمد ماهر، الجامعة المصرية اليابانية.
نتائج الطلبة: سلم ثابت
-المركز الأول: الطالب/ أدهم مجدي محمود، الأكاديمية العربية.
- المركز الثاني: الطالب/ محمد أحمد سعيد، الأكاديمية العربية.
- المركز الثالث: الطالب/ سيف كامل فاروق، جامعة حلوان.
- المركز الثالث مكرر: سيف الدين محمد سعد، التعليم العالي.