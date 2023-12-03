تنظيم ورشة عمل لتعزيز تعليم الآداب الحرة في الجامعة المصرية اليابانية

قال الدكتور عمرو عدلي، رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، إنّه في إطار حرص الجامعة على تعريف الطلاب بالثقافة اليابانية وتعلم المهارات العامة من خلال تطبيق الأسلوب الياباني في التعليم.

وأضاف رئيس الجامعة اليابانية، في بيان اليوم، أنّ ذلك تمّ من خلال مركز الآداب الحرة والثقافة بالجامعة الذي عقد بالتعاون مع مكتب وكالة التعاون الدولى اليابانية (جايكا) ورشة عمل على مدار يومين متاليين لمناقشة اسراتيجيات تعلم حزمة المعارف والمهارات الاساسية المعروفة باسم «الآداب الحرة» liberal arts.

أهمية ورشة العمل على طلاب الجامعة اليابانية

وأكد أنّ تلك الورش لازمة لبناء شخصية متوازنة ومتكاملة تمتلك قدرة عالية على التواصل والتفكير الابتكاري والإلمام بمجمل المعارف العلمية والإنسانية، بما يؤهل خريجي الجامعة للالتحاق بسوق العمل المحلي والدولي.

تفاصيل ورشة العمل في الجامعة اليابانية

من جهته أوضح الدكتور عادل السن مدير مركز الأداب الحرة والثقافة ان ورشة العمل تم تنظيمها تحت عنوان «تعزيز تعليم الأداب الحرة في الجامعة المصرية اليابانية: المفاهيم الأساسية والرؤية المستقبلية» على مدار يومين وحاضرت فيها الدكتورة تيرانو مايومي خبير جايكا لدى وزارة التعليم العالي المصرية، وأستاذ بكلية الإدارة الدولية، جامعة ريتسوميكان آسيا والمحيط الهادي.