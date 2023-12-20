شروط الانضمام إلى نقابة التكنولوجيين.. معروض للمناقشة أمام «النواب»

مع مناقشة مجلس النواب لمشروع قانون لإنشاء نقابة التكنولوجيين، في جلسته العامة، اليوم الأربعاء، بدأ البعض يتساءل عن الشروط الواجب توافرها للانضمام إلى نقابة التكنولوجيين، وفقا لمواد القانون المطروحة حاليا، وما هي الفئات المستحقة، وهل يشترط سن معين أو مؤهلات دراسية محددة؟، أسئلة كثيرة تجيب عليها «الوطن» خلال السطور التالية.

مشروع قانون نقابة التكنولوجيين

ووفقا لمواد قانون مشروع إنشاء نقابة التكنولوجيين، والمعروض أمام مجلس النواب، فإن الشروط المطلوبة للانضمام إلى النقابة، هي ضرورة أن يكون عضو النقابة مصري الجنسية، وأن يكون حاصلا على درجة البكالوريوس من إحدى الجامعات أو الكليات أو المعاهد التكنولوجية أو كلية الحاسبات والمعلومات أو كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى أو كلية الذكاء الاصطناعى أو غيرهم من حملة المؤهلات المعادلة لها، طبقا لما يقرره مجلس النقابة بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي.

كما تضمنت شروط العضوية لنقابة التكنولوجيين ألا يكون قد سبق الحكم عليه في عقوبة جناية أو عقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، وألا يكون قد سبقت إدانته بحكم أو قرار تأديبى نهائي لارتكابه إحدى الأفعال المخلة بالشرف أو بالأمانة ما لم تنقض خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم أو القرار النهائي.

الهدف من إنشاء نقابة التكنولوجيين

يأتى الهدف من إنشاء نقابة التكنولوجيين، في ضوء مشروع القانون المقدم من الحكومة إلى العمل على الارتقاء بالمستوى المهنى للتكنولوجيين وفق ضوابط ومعايير مهنية ملزمة، على نحو ما تحدده اللائحة الداخلية، والحفاظ على كرامة المهنة والدفاع عن المشتغلين بها ومتابعة الالتزام بتقاليد المهنة وآدابها ومبادئها، وتطوير وتحسين أداء الأعضاء لمواكبة التطور التكنولوجي وتحسين مستوي الصناعة.

كما يهدف مشروع قانون إنشاء نقابة التكنولوجيين إلى تشجيع وتعزيز الابتكار والتطوير في المجالات التكنولوجية المختلفة، ونشر المهارات والمعارف من خلال دعم وتعزيز البحوث التطبيقية والأعمال التجريبية، والعمل على نشر الوعي التكنولوجي ودعم الخريجين بالتدريبات والدورات المطلوبة لتطوير الخريجين مهنيا وعلميا، والمشاركة والمساهمة في تخطيط وتطوير البرامج التعليمية التكنولوجية وأساليب التدريب المختلفة، وذلك كله لمواكبة متطلبات سوق العمل المحلية والدولية.