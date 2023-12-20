نائب رئيس «الحرية المصري»: الحوار الوطني حرك المياه الراكدة للأحزاب السياسية

أكد النائب أحمد مهنى، نائب رئيس حزب الحرية المصري، أن الأحزاب السياسية كان لها دورا بارزا ومؤثرا في إنجاح الانتخابات الرئاسية، من خلال حملات توعية الناخبين حول أهمية المشاركة والاصطفاف أمام اللجان الانتخابية، والتعبير عن الرأي واختيار من يمثلهم، لاستكمال ما جرى بناءه خلال الفترة الماضية.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن من ساهم في تحريك المياه الراكدة للأحزاب السياسية كان الحوار الوطني، الذي فتح ساحات الحوار واستقبال الرؤى والأفكار بمختلف التوجهات المتنوعة، والتي تعبر عن وجهات نظر تلك القوى السياسية.

وأشار نائب رئيس حزب الحرية المصري إلى أنه يجب على القوى السياسية الاستمرار في ذلك العمل، واستغلال تلك الفرصة لنقل تطلعات وآراء الشارع المصري للقيادة السياسية، وتقوم بدورها للتعبير عن متطلعات وأفكار الشعب وتكون حلقة الوصل بين المواطن وهيئات صنع القرار.

وأضاف أن المرحلة المقبلة تتطلب أن يكون هناك تكاتف وتماسك بين جميع القوى السياسية المتنوعة، والوقوف خلف القيادة السياسية لمواجهة التحديات الخارجية التي تحاول النيل من مقدرات الوطن.

الاصطفاف أمام اللجان الانتخابية

وأوضح أن خروج الشعب المصري والاصطفاف أمام اللجان الانتخابية، تعبير عن الدور القوى للأحزاب السياسية التي قامت به خلال الفترة الماضية، والتي لا تزال تقوم به نحو الحفاظ على الوطن ودعم القيادة السياسية لتحقيق الأمن والأمان للبلاد.