عضو «الحوار الوطني»: استقبال الرئيس للمرشحين أثبت حرصه على المسيرة الديمقراطية

أكد الدكتور محمد سلماوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي لمرشحي انتخابات الرئاسة اليوم بقصر الاتحادية أثبت حرص الدولة على المسيرة الديمقراطية.

خدمة الممارسة الديمقراطية

وأضاف «سلماوي»، في حواره مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج «مساء dmc»، والمُذاع على شاشة «قناة dmc»، أنَّ هذه التجربة تصب في خدمة الممارسة الديمقراطية التي نريد أن تتأثر بهذه التجربة، مشددًا على أن الناخبين اختاروا ما بين 4 مرشحين، والرئيس السيسي لديه سجل من الإنجازات وآخرين لم يتم اختبارهم.

استمرار المرشحين في انتخابات الرئاسة بالعمل السياسي

وتابع سلماوي، أنه يتمنى استمرار المرشحين في انتخابات الرئاسة بالعمل السياسي والمشاركة في استحقاقات مقبلة، ولا بد أن يكون للأحزاب دور أكبر في الشارع والأحزاب لا بد أن يكون لها دور أكبر من الحصول على مقاعد بالبرلمان، منوهًا بأن الحزب يجب أن يقترب من الجمهور والمواطنين في الشارع.