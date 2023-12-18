«الحرية المصري»: كلمة الرئيس السيسي اليوم تبرز ملامح عمل الفترة المقبلة

ثمن حزب الحرية المصري، كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي للشعب عقب إعلان فوزه في الانتخابات الرئاسية 2024، مشيرا إلى أنها تبرز ملامح العمل خلال الفترة المقبلة.

وأكد أن نزول الرئيس للجماهير الغفيرة التي نزلت إلى الشوارع احتفالا به يؤكد أننا اختارنا زعيما وقائدا وطنيا يعشق مصر وشعبها.

الرئيس لا يدخر جهدا لتحقيق آمال وتطلعات الشعب المصري

وأضاف النائب أحمد مهني، نائب رئيس الحزب والأمين العام في بيان له، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تحدث في كلمته عن العمل من أجل مصر، وأنه لا يدخر جهدا لتحقيق آمال وتطلعات الشعب المصري، وهذا ما عهدناه عليه فهو كان ولا يزال يسابق الزمن من أجل تحقيق آمال وطموحات شعبه.

القضية الفلسطينية

وأشار مهني إلى أن حديث الرئيس عن القضية الفلسطينية يوكد حجم التحدي الكبير الذي يواجه مصر وأمنها القومي، وأن الرئيس يسعى جاهدا لإيجاد حل جذري لهذه الأزمة دون المساس بمصر ومقدراتها.

وتابع: «نتشارك الشكر مع الرئيس إلى المواطن المصري الذي ضرب أروع الأمثلة في التحمل والمثابرة ومحاربة الإرهاب، وكان لديه الوعي والحكمة للخروج من التحديات الصعبة التي مرت بها مصر، ونثق أن القاهرة ستمر من أي أزمات أو تحديات بقوة شعبها وحبهم ووقوفهم خلف قيادتهم السياسية».