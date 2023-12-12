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انتخابات المصريين بالداخل

«الحرية المصري» عن زيادة نسب المشاركة في الانتخابات: الرهان على الشعب المصري لا يخيب 

كتب:

محمد أباظة
10:23 م | الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
حزب الحرية المصري

حزب الحرية المصري

ثمن حزب الحرية المصري، الإقبال الكبير على التصويت في الانتخابات الرئاسية بجميع المحافظات، مؤكدا أن الرهان على الشعب المصري لا يخيب، وهناك وعي كبير ظهر بوضوح في الأعداد المشاركة.

وأضاف حزب الحرية المصري في بيانه، أن الأعداد الغفيرة والتجمعات غير المسبوقة جاءت من استشعار المواطنين صعوبة المرحلة وأهمية التكاتف والوقوف يد واحدة أمام العالم لاختيار مستقبل مصر.

وتابع الحزب في بيانه، أن جميع المرشحين كانوا على قدر الثقة والمسؤولية في حث المواطنين على المشاركة، خاصة وأن أغلب المرشحين رؤساء أحزاب ما كثف الأعداد، وخرجت مسيرات تعبر عن حب الوطن في مشهد ديمقراطي كبير.

استمرار الإقبال على اللجان حتى الساعات الأخيرة

وقال الحزب، إن المحافظات رصدت أعدادا غفيرة بجميع المحافظات، وأن الغرف المركزية كانت تؤكد استمرار الإقبال على اللجان حتى الساعات الأخيرة، مشيدا بالدور الكبير للهيئة الوطنية للانتخابات في تذليل أي عقبات أمام المرشحين.

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محمد أباظة
بقلم محمد أباظة

محرر بقسم المتابعة الإخبارية، متخصص في الفيتشرات النوعية والتقارير المصنوعة- حاصل على بكالوريوس إعلام ـ قسم صحافة ـ تقدير عام امتياز.