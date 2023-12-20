تقديم خدمات طبية لـ87 ألفا و509 سيدات في الشرقية خلال شهرين

كشف وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية، أن الفرق الطبية بإدارة تنظيم الأسرة بالمحافظة نجحت خلال شهرين في تقديم وسائل تنظيم الأسرة لـ87509 منتفعات جديدة من غير المستخدمات للوسائل والمنقطعات عن الاستخدام وذلك بعد تلقي المشورة من خلال حملة طرق الأبواب، والتي تأتي في إطار خطة وزارة الصحة والسكان، وتنفيذ حملة توعوية وخدمية وعمل حصر لجميع السيدات المتزوجات وفي سن الحمل والإنجاب.

ولفت إلى أن الحملة تهدف إلى حصر السيدات المتزوجات في سن الإنجاب، ومعرفة الموقف الفعلي من استخدام وسائل تنظيم الأسرة، وعمل قاعدة بيانات دقيقة، بجانب تقديم المشورة والتوعية بشكل مباشر ورفع معدل الاستخدام بالمحافظة.

تقديم الخدمة لأكثر من 87 ألف سيدة في حملة طرق الأبواب

وأضاف وكيل وزارة الصحة، أنه تم تنفيذ ثلاث دورات تدريبية لمدة أسبوع لتدريب الفرق الطبية بالمحافظة، بمركز تدريب صحة المرأة بالأحرار، بالتنسيق مع قطاع تنظيم الأسرة بالوزارة، تم خلالها تدريب 64 فردا جيدا من مسئولي تنظيم الأسرة، ومشرفات الرائدات الريفيات، ومسئولي مراكز المعلومات بالمديرية والإدارات الصحية بالمحافظة على أهداف الحملة، وآلية الحصر وجمع البيانات والإدخال الالكتروني.

الحصر وجمع البيانات والإدخال الإلكتروني

وأوضحت الدكتورة عايدة عطية مديرة إدارة تنظيم الأسرة والمشرفة على الحملة، أنه جرى تصميم نموذج لجمع البيانات المطلوبة وتدريب الرائدات على طريقة استيفائه، والعمل بنظام المسح من بيت لآخر وتصميم برنامج إلكتروني، وتدريب مدخلي البيانات عليه وتوفير أجهزة لاب توب وتابلت لعملية الإدخال، مع تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية من خلال الأطباء أخصائيات النساء والتوليد، ومقدمي الخدمة المدربون، وتوفير خدمة الطبيب الزائر بالوحدات الصحية والمراكز الطبية وتواجد العيادات المتنقلة في الأماكن العشوائية والنائية وذات الطبيعة الخاصة، والتي تقدم الخدمات «الكشف، وسائل تنظيم الأسرة، الفحص بالسونار، متابعة الحمل»، وكذلك خدمات تنظيم الأسرة أثناء الولادة بالمستشفيات العامة والمركزية، كما سبقت الحملة وتتزامن معها حملة إعلامية لزيادة الوعي بالمشكلة السكانية والترويج للخدمات المقدمة بالحملة وزيادة الطلب على الخدمات.