موعد انطلاق الحملة التنشيطية لخدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بأسيوط

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، موعد انطلاق الحملة التنشيطية لخدمات تنظيم الأسرة في جميع الإدارات الصحية على مستوى 11 مركزا بالمحافظة وعيادات تنظيم الأسرة في الفترة من الأحد 26 نوفمبر الجاري وحتى 6 ديسمبر المقبل، بهدف إتاحة خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية للفئات المستهدفة بالمناطق المحرومة من الخدمة وتلبية الاحتياجات الضرورية للمجتمع ودعم صحة المرأة ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لمواجهة الزيادة السكانية.

وحدات تنظيم الأسرة

وأوضح محافظ أسيوط، أن الحملة التنشيطية تنظمها مديرية الصحة والسكان، ويتم تنفيذها بجميع الوحدات الصحية ووحدات تنظيم الأسرة بالمراكز الـ11 المستهدفة، وتتضمن ندوات توعوية عن خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية وذلك في إطار اهتمام قطاع السكان وتنظيم الأسرة بتقديم خدماته في المناطق المحرومة، مؤكدًا أهمية نشر الوعي بالقضية السكانية وتحقيق الأهداف المرجوة من الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية وإتاحة خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية للمناطق المحرومة من الخدمة وللفئات المستهدفة.

نشر الوعي بين المواطنين

وأشار المحافظ إلى ضرورة مشاركة كافة الجهات لتحقيق أهداف الحملة ونشر الوعي والتعريف بخطورة الزيادة السكانية وتأثيراتها السلبية على تنفيذ خطط التنمية من خلال عمل برامج توعوية وتكليف الرائدات الريفيات بالمشاركة من خلال الحصر والدعاية والترويج للحملة، موجها رؤساء المراكز بتسهيل عمل الحملة والإعلان عنها لتحقيق الأهداف المرجوة منها إيمانا بأهمية رفع الوعي الصحي بمردود تنظيم الأسرة على صحة الأم والطفل والمجتمع لتحقيق المستهدف على أرض المحافظة.

من جانبه أوضح الدكتور محمد زين وكيل وزارة الصحة بأسيوط، إنه جار تنفيذ حملة تنشيطية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية طبقا لتعليمات قطاع السكان وتنظيم الأسرة بوزارة الصحة على أسبوعين، يبدأ الأسبوع الأول من الأحد 26 نوفمبر الجاري وينتهي الخميس 30 نوفمبر، بإدارات «القوصية - أبنوب - أسيوط - البداري - صدفا - الغنايم»، والأسبوع الثاني يبدأ من الأحد 2 ديسمبر المقبل وينتهي الخميس 6 ديسمبر، بإدارات «الفتح - منفلوط - ديروط - أبوتيج - ساحل سليم»، وتتضمن الحملة أنشطة توعوية من خلال مسؤولي الإعلام والرائدات الريفيات ونوادي المرأة وتقديم خدمات الأسرة والمشورة للمترددات على القافلة بالمجان.