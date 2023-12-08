تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية لـ 40 ألف سيدة في الدقهلية

أعلن الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية عن اختتام فعاليات المرحلة الثانية من حملة تنظيم الأسرة«حقك تنظمي»، إذ بلغ عدد المستفيدات من خدمات الحملة 40267 سيدة على مستوى المحافظة منهن 30879 منتفعة بوسائل تنظيم الأسرة من لوالب وحقن وأقراص وكبسولات الأمبلانون.

حملة حقك تنظمي بالدقهلية المرحلة الثانية

وأشار «مكين»، في بيان له إلى أن الحملة في الدقهلية جاءت بهدف تنفيذ توصيات المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية بإتاحة خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية للمناطق المحرومة من الخدمة، والفئات المستهدفة تحت إشراف الدكتورة عبير عبدالغني وكيل المديرية للطب الوقائي.

وأشارت الدكتورة عبير عبد الغنى وكيل المديرية إلى أن المرحلة الثانية استهدفت 9 إدارات هي «ميت غمر- المنصورة -شربين -ميت سلسيل - محلة دمنة -أجا -بلقاس - المنزلة - بنى عبيد ».

وأضافت الدكتورة سحر ثابت مدير إدارة تنظيم الأسرة أن الحملة عملت على تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بجميع وحدات تقديم الخدمة والمستشفيات بالمجان، و بالمناطق النائية و المحرومة عن طريق العيادات المتنقلة.