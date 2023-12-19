تنظيم قافلة خدمية توعوية لتنظيم الأسرة في البحيرة.. تستمر 3 أيام

انطلقت أعمال القافلة الخدمية التوعوية المجانية لتنظيم الأسرة بإدارة إيتاي البارود الصحية بمحافظة البحيرة، ويتم تنفيذها على مدار 3 أيام، بالقرى والكفور والنجوع لتقديم خدمات تنظيم الأسرة للسيدات في المناطق المحرومة والأكثر احتياجا وخدمات المشورة أيضا.

ندوات توعوية لتنظيم الأسرة

وتشهد القافلة تنفيذ العديد من الندوات التوعوية بالطرق غير التقليدية من قبل مسؤولي إعلام المديرية والإدارة قبل وأثناء القافلة، كما يتم عمل معرض لنوادي المرأة لعرض المنتجات بأسعار رمزية، وذلك تحت إشراف فريق من قطاع تنظيم الأسرة بالوزارة والمديرية والإدارة الصحية بإيتاي البارود.

قوافل طبية ضمن مبادرة حياة كريمة

وتأتي القافلة في إطار خطة الدولة للوصول بالخدمة لمستحقيها بجميع المناطق المحرومة منها، وفي إطار مبادرة «حياة كريمة»، وطبقا لتعليمات الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، وإشراف الدكتورة أميرة عبد العال مديرة إدارة تنظيم الأسرة بالمديرية.