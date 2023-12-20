حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية في قنا

قال الدكتور قدري الشعيني رئيس مركز ومدينة قوص بمحافظة قنا، إن مجلس قروي خزام شن حملة مكبرة بناحية العيايشا لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والعديد من الجهات المختصة.

مخالفات البناء والتصدي للمخالفين

وأكد رئيس مركز قوص، ضرورة التصدي بكل حزم للممارسات الخاطئة التي يرتكبها بعض الأهالي لقيامهم بالتعدي على الرقعة الزراعية أو تجريفها كونها مسألة متعلقة بالأمن القومي للدولة، مؤكدا أن الدولة عازمة تماما على التصدي بكل قوة لكافة أشكال التعديات سواء كانت على أراضي أملاك الدولة أو الرقعة الزراعية.

وأشار الدكتور قدري الشعيني إلى أن الحملة أسفرت أعمالها عن تنفيذ ثلاث قرارات إزالة فورية لحالات تعد بالبناء من على مساحة ثلاثة قراريط تقريبا، وتم عمل أسوار لها من الطوب الأبيض، وتمت إزالتها وتسويتها بسطح الأرض والتحفظ على مواد البناء المستخدمة ومصادرتها بمعرفة الوحدة المحلية التابعة لها.

وأشار رئيس المركز إلى أن هناك تنسيقا مستمرا مع كافة الأجهزة المعنية على مدار اليوم من خلال غرفة العمليات المركزية بالوحدة، وكذا جميع غرف العمليات الفرعية بالوحدات القروية لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بجميع القرى، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وتكليفات اللجنة العليا لاسترداد الأراضي، مشددا على الأجهزة المعنية بعدم السماح بعودة التعديات التى تتم إزالتها مرة أخرى، والقيام بحملات مفاجئة للمتابعة الدورية، والرصد الفوري لأي حالات تعد جديدة مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المتعديين.