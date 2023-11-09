إجراءات الغربية للحفاظ على الرقعة الزراعية و7 إجراءات لتنفيذ حملات الإزالة 

تتصدى محافظة الغربية بمختلف الأجهزة التنفيذية لجميع أعمال البناء المخالف للقانون والتعديات على الأراضي الزراعية، وذلك تنفيذا لتكليفات الحكومة بمواجهة كافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية والتعامل بحسم في هذا الملف الحيوي من خلال استمرار حملات الإزالة، وإزالة كل التعديات في المهد.

الإزالة الفورية للتعديات

قال الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أن المحافظة بكافة أجهزتها تواصل الليل بالنهار من أجل إزالة كافة التعديات على الرقعة الزراعية في كافة المراكز والمدن، ومنع أي تعد جديد نهائيا والتعامل والإزالة الفورية في المهد لأي تعد.

وأشار في حديثه لـ«الوطن» إلى أن التعليمات صارمة بالضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه البناء المخالف للقانون او التعديات على الأراضي الزراعية، والتعامل بكل حسم بقرارات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين للقضاء على تلك الظاهرة.

القضاء على الظاهرة

وأوضح أن هناك عدة إجراءات وخطوات تتخدها المحافظة من أجل القضاء على تلك الظاهرة والازالة الفورية لكافة أشكال البناء والتعديات في المهد، وهي كالتالي:

- تنسيق بين كافة الأجهزة الأمنية والتنفيذية المعنية.

- إزالة كافة التعديات في المهد.

- تذليل كافة العقبات أمام أعمال التنفيذ.

- إحالة المخالف والمقاول والمهندس للنيابة العامة.

- العمل على مدار الساعة للقضاء على تلك الظاهرة.

- متابعة محافظ الغربية تنفيذ حملات الإزالة من خلال مركز الشبكة الوطنية للطوارئ.

- إحالة معترض تنفيذ الإزالة للنيابة العامة