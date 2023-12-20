غرفة الصناعات الهندسية تنظم معرض «التصنيع المحلي السلبي» في 13 يناير

تنظم غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية معرضا بعنوان «التصنيع المحلي السلبي» خلال الفترة من 13-15 يناير المقبل، بهدف تعميق التصنيع المحلي والحد من الاستيراد.

ويهدف المعرض إلى دعوة الشركات والمصانع التي تستورد مستلزمات الإنتاج لعرضها على المصنعين المصريين القادرين على تصنيعها محليا، وذلك لتوفير هذه المستلزمات للشركات المستوردة، مما يقلل من الحاجة إلى الاستيراد.

كما يهدف المعرض إلى تحقيق التكامل بين جميع مراحل التصنيع والصناعات المغذية، والمساهمة في الارتقاء بتنافسية المنتج المصري من خلال زيادة نسبة المكون المحلي.

وأعلنت غرفة الصناعات الهندسية عن توجيه الدعوة إلى 14 ألف شركة للمشاركة في المعرض، وهناك إقبال كبير من المصانع والشركات على الاشتراك فيه.