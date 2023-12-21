رسالة مهمة من وزارة الصحة لمرضى السكري بشأن تعليمات يجب اتباعها

وجهت وزارة الصحة والسكان رسالة عاجلة لمرضى السكري، قائلة في تقرير رسمي لها، إن على مرضى السكر اتباع مجموعة من التعلميات والإرشادات الهامة للتمتع بصحة جيدة والحفاظ على مستوى السكر في السدم، يأتى ذلك فى إطار حرص الوزارة على صحة وسلامة المواطنين والعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 للنهوض بالصحة العامة والبعد عن السلوكيات الخاطئة التى تلحق أضرار بالغة على أجهزة الجسم.

لمرضى السكري.. عليك بمعرفة أسماء الأدوية والعناية بالقدمين

وجاءت التعليمات التى يجب اتباعها لمرضى السكري كالتالى :-

- اتباع نظام غذائي متوازن مع تجنب الأطعمة والمشروبات عالية السكريات قدر الإمكان وممارسة التمارين الرياضيّة ​

- تجنب الانفعال والضغط العصبي​

- اتباع مواعيد تناول الأدوية حسب وصفة الطبيب​

- فحص مستوى السكر بانتظام والخضوع لفحص السكر التراكمي مرتين في السنة على الأقل أو بشكل متكرر حسب توصيات الطبيب ​

- الخضوع لفحص العين والأسنان كل فترة​

- العناية بالقدمين وتجفيفهما بشكل جيد بعد غسلهما وإبلاغ الطبيب في حال ظهور أي تقرحات​

- يفضل أن يكون المريض على معرفة بأسماء الأدوية التي يتناولها والاحتفاظ بقائمة أدويته معه​

- ضرورة التأكد من صلاحية أشرطة الفحص، وتوافقها مع جهاز قياس السكر​

حملة 100 يوم صحة توفر الكشف مجانا

ودعت وزارة الصحة والسكان مرضي السكر ضرورة الإستفادة من حملة "100 يوم صحة" والاكتشاف المبكر للأمراض والذي يعمل على رفع معدلات الشفاء من الأمراض خاصة في المراحل الأولي له، لافتة الى أن الحملة تعمل من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الثانية ظهرا داخل كافة الوحدات الصحية .