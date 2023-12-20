محافظ كفر الشيخ: إصلاح كسر خط مياه للشرب الرئيسي بطريق دسوق

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم، الانتهاء من أعمال إصلاح كسر ماسورة خط المياه الرئيسي بطريق، «كفرالشيخ، دسوق»، بنطاق قرية محلة القصب، بالتعاون والتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي.

محافظ كفر الشيخ يشيد بالجهد المبذول

وأشار محافظ كفر الشيخ، أنه كان كلف المهندس حسن موافي، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، بسرعة إنهاء أعمال إصلاح كسر خط المياه بطريق، «كفر الشيخ، دسوق»، بنطاق قرية محلة القصب، ورد الشيء لأصله، وذلك بما يخدم مصلحة المواطنين وتوصيل مياه الشرب المار منها الخط الرئيسي، وهو الأمر الذي تم بالفعل بإصلاح الكسر ورد الشىء لاصله، وتسير حركة المركبات، والسيارات.

جهد كبير من خلال فريق عمل

وأشار محافظ كفر الشيخ، إلى أنه جرى من خلال تشكيل فريق عمل من مجلس مدينة كفر الشيخ، وشركة مياه الشرب، لإنهاء إصلاح كسر المياه، في توقيت زمني قياسي.

يذكر أن طريق دسوق كفر الشيخ، من الطرق الرئيسية المؤدية إلى مركز دسوق والعكس إلى عاصمة الإقليم مدينة كفر الشيخ.