«بيطري كفر الشيخ»: حققنا 99% من المستهدف في تحصين الماشية ضد الأمراض

كشف الدكتور محمد بشار، وكيل وزارة الطب البيطري بمحافظة كفر الشيخ، أن الحملات البيطرية المنتشرة في قرى ومراكز كفر الشيخ، حققت نسبة تحصين بلغت 99% من المستهدف للتحصين لعدد 212 ألف رأس حيوان من الأبقار والجاموس، ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع.

تحصين 210 آلاف رأس ماشية في كفر الشيخ

وأوضح «بشار»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن إجمالي ما تم تحصينه من الحيوانات على نطاق المحافظة، بلغ 210 آلاف و75 رأس ماشية، ضد الأمراض المعدية للحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، بهدف حماية الثروة الحيوانية من الأمراض، والعمل على تزايد أعدادها.

سيارات متنقلة لتحصين الماشية

وأشار إلى أن الحملات البيطرية في محافظة كفر الشيخ، أنجزت أعمال التحصين للماشية السابق ذكرها، خلال 16 يوما فقط، وذلك مع مطلع الشهر الجاري، وهو الأمر الذي يدل على التفاني في العمل، بما يصب في الحفاظ علي الثروة القومية الكبيرة بالمحافظة، من الحيوانات المنتجة للحوم والألبان.

وأضاف أن محافظة كفر الشيخ من المحافظات الزراعية التي تتوافر بها مقومات تربية الماشية، نظرا لتوافر المراعي الخضراء، وحقول البرسيم البلدي الأخضر، والذي يعد كغذاء دائم لهم طوال فصل الشتاء والخريف، وهو ما يجعل المحافظة متميزة في تربية العجول، والتي تقدر بنحو 19%، من إجمالي الثروة الحيوانية على نطاق محافظات مصر.