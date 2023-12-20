تراجع أسعار الأسمنت في الأسواق.. كم سجل الطن اليوم؟

تراجعت أسعار الأسمنت، قبل قليل، بحسب ما أعلنته بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، إذ انخفض الأسمنت اليوم الأربعاء 20-12-2023 في مصر، وسجل متوسط سعر طن الأسمنت الرمادي 2251 جنيها، بانخفاض 54 جنيها عن أسعار أمس، كما تراجع بنحو 50 جنيهًا مقارنة مع الأسبوع الماضي، ليسجل أدنى سعر 1700 جنيه للطن في محافظة سوهاج، وأعلى سعر في الشرقية.

أسعار الأسمنت اليوم في مصر

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية أسعار الأسمنت اليوم في الأسواق المصرية، وفقًا لبوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

سعر طن الأسمنت في مصر

الأسمنت الرمادي بـ2251 جنيه للطن.

سعر الأسمنت السويدي 2220 جنيها للطن.

سعر أسمنت النصر 1950 جنيها للطن.

سعر أسمنت جنوب الوادي 1920 جنيها للطن.

سعر أسمنت وادي النيل 1920 جنيها للطن.

سعر أسمنت العسكري بني سويف 1910 جنيهات للطن.

سعر طن الأسمنت حلوان 1930 جنيها للطن.

أسمنت المسلح 2000 جنيها للطن.

سعر أسمنت الفهد 1880 جنيها للطن.

سجل سعر أسمنت السهم 1890 جنيها للطن.

سعر أسمنت المعلم 1920 جنيها للطن.