أسعار الأسمنت اليوم 18-12-2023 في مصر.. 1680 جنيها للطن

أعلنت بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، أسعار الأسمنت بنهاية اليوم الاثنين 18-12-2023 في مصر، ليتراوح سعر طن الأسمنت الرمادي ما بين 1920إلى 2250 جنيها.

أسعار الأسمنت اليوم في مصر

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية أسعار الأسمنت اليوم الاثنين 18-12-2023 في الأسواق المصرية، وفقًا لبوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، والتي جاءت كالتالي:

سعر طن الأسمنت في مصر

- سعر طن أسمنت حلوان 1920جنيها للطن.

- سعر أسمنت المسلح 1930 جنيها للطن.

- سعر أسمنت الفهد 1860 جنيها للطن.

- سعر أسمنت السهم 1890 جنيها للطن.

- سعر أسمنت المعلم 1880 جنيها للطن.

- سعر أسمنت المخصوص 1920 جنيها للطن.

- سعر أسمنت السويس 1920 جنيه للطن.

- أسمنت المهندس 2250 جنيها.

- أسمنت أسيوط 2250 جنيها.

أسعار الأسمنت اليوم

سجل سعر أسمنت السويدي 2100 جنيها للطن.

سجل سعر أسمنت النصر 1890 جنيها للطن.

سجل سعر أسمنت جنوب الوادي 1890 جنيها للطن.

سجل سعر أسمنت وادي النيل 1680 جنيها للطن.