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نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

رئيس «النواب» يهنئ المصريين بالعام الجديد ويعلن عودة المجلس للانعقاد الشهر المقبل

كتب:

ولاء نعمه الله
03:26 م | الأربعاء 20 ديسمبر 2023
حنفي جبالي

حنفي جبالي

وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، التهنئة للشعب المصري بمناسبة حلول الاحتفالات بالعام الميلادي الجديد.

رئيس النواب يهنئ الشعب بالعام الجديد 

ورفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، بعد الموافقة على عدد من الاتفاقيات الدولية ومشروع قانون إنشاء نقابة التكنولوجيين.

ومن المقرر أنَّ يعود مجلس النواب، للانعقاد يوم الثلاثاء الموافق 2 يناير من العام المقبل 2024.

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بقلم ولاء نعمه الله

محرر متخصص فى الشأن السياسي والبرلماني.