توزيع 837 كرتونة مواد غذائية على الأسر الأولى بالرعاية في مطروح

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح مواصلة تقديم الدعم الكامل للأسر الأولى بالرعاية وذوي الهمم، ووصول قافلة مساعدات غذائية تابعة لمستحقي تكافل وكرامة، ومساعدتهم للعيش في حياة كريمة.

استلام837 كرتونة مواد غذائية

وتابع اللواء أشرف إبراهيم سكرتير عام محافظة مطروح، اليوم، يرافقة المهندس حسين السنينى السكرتير المساعد، والدكتورة دار السلام حسين وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمطروح، استلام المحافظة عدد 837 كرتونة مواد غذائية لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية، المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة بنطاق المحافظة وسيارة خدمات مصر لتقديم الخدمات لذوي الهمم، والتي تجوب مدن ومراكز المحافظة من حيث تقديم خدمات الدفع الفورى وكارت الخدمات المتكاملة وحجز قومسيون طبى وغيرها من الخدمات للتيسير على تلك الفئة.

حزم رعاية تكافل وكرامة

وقال محافظ مطروح إنه بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى يجري تقديم مزيد من حزم الرعاية الاجتماعية للأسر الأكثر احتياجًا بمطروح، وسيتم توزيع المواد الغذائية على الأسر المدرجة في برنامج تكافل وكرامة، بمختلف المراكز الثمانية، والذين التزموا بتنفيذ المشروطية الصحية بالمتابعة مع الوحدات الصحية لتحقيق الرعاية الصحية الكاملة للأسرة مع إعداد برنامج عمل لسيارة خدمات مصر لذوى الهمم لتقديم خدماتها لتلك الفئة بمختلف مراكز ومدن المحافظة.