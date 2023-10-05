«التضامن»: صرف مساعدات إعاشة للمتضررين من موجة الطقس في مطروح

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي رفع حالة الطوارئ داخل غرفة الإغاثة المركزية بالوزارة، لمتابعة الموقف أولًا بأول في مطروح، بعد موجة الطقس السيئ التى ضربت المحافظة أمس.

تقديم الخدمات للمواطنين

ووجهت لجنة الإغاثة بالتواجد الميداني، وتقديم كل الخدمات المواطنين، والتعامل مع آثار السيول والأمطار التي تتعرض لها المحافظة منذ أمس.

صرف مساعدات إعاشة عاجلة للمتضررين

وأكدت التضامن الاجتماعي صرف مساعدات إعاشة عاجلة للمتضررين، موضحة أنه جار حصر خسائر الممتلكات لصرف التعويضات اللازمة.

وشددت على ضرورة التنسيق مع الجمعيات الأهلية، ومتابعة توافر معدات الإغاثة داخل مركز الإغاثة بمطروح استعدادًا للتدخل الفوري، وكذلك التنسيق بين مديرية التضامن الاجتماعى بمطروح والجهات التنفيذية بالمحافظة لسرعة التعامل،.

يأتي ذلك في إطار التنسيق الدائم والمستمر مع اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، ومتابعة موقف التعامل مع السيول، التي تعرضت لها المحافظة في الساعات الأخيرة، حيث جارى متابعة الوضع وحصر المناطق المتضررة.

الجدير بالذكر، أن وزارة التضامن الاجتماعي أعلنت أنه استعدادا لفصل الشتاء جرى التوجيه بتجهيز 26 مركز إغاثة على مستوى الجمهورية، وأعلنت مخصصات لبند الاغاثة لهذا العام تقدر بما يقرب من 150 مليون جنيه، بالإضافة إلى موازنة الهلال الأحمر المصري ودعم الجمعيات الأهلية.