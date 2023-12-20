محافظ مطروح: تقديم مساعدات إنسانية لـ92 ألف مواطن خلال 4 سنوات

قال اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، إن المحافظة ترصد جميع الحالات الأكثر احتياجا في مراكز المحافظة الثمانية؛ لتقديم المساعدات لها من جانب الجهات المعنية، وذلك من خلال المراكز التكنولوجية بديوان عام المحافظة ومجالس المدن بالتعاون مع التضامن الاجتماعي.

وأضاف محافظ مطروح في تصريح لـ«الوطن»، أنه جرى تقديم مساعدات إنسانية بقيمة 18 مليون جنيه على مدار الـ4 سنوات الماضية؛ استفاد منها 92 ألف مواطن.

تفاصيل المساعدات الإنسانية

وأشار محافظة مطروح، إلى أن المساعدات تشمل تجهيز عرائس أيتام ومن ذوي الهمم، وتوزيع مواد غذائية على الأسر الأكثر احتياجا على مدار العام من خلال الجهات المعنية بوحدات التضامن الاجتماعي، بالإضافة إلى توفير مشروعات صغيرة للأسر كتربية الدواجن والماعز وإنشاء أبراج الحمام لتوفير مصدر دخل للمرأة المعيلة يتناسب مع المجتمع المحلي في قرى مطروح، بخلاف المساعدة في علاج الحالات المرضية وإجراء العمليات الجراحية وصرف علاج بالمجان لأصحاب الأمراض المزمنة بشكل دوري.