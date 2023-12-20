6 شاحنات وقود تدخل قطاع غزة عبر معبر رفح اليوم كتب: حسن سمير 02:35 م | الأربعاء 20 ديسمبر 2023 شاحنات- أرشيفية أعلنت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل دخول 6 شاحنات وقود إلى قطاع غزة عبر معبر رفح، اليوم الأربعاء. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: إسماعيل هنية يصل إلى مصر لمناقشة تطورات العدوان الإسرائيلي على غزة وزير الخارجية الروسي: العنف في غزة غير مسبوق مع مقتل آلاف النساء والأطفال أبو الغيط: قطاع غزة جزء من القضية الفلسطينية ويجب الالتزام بحل الدولتين تفاصيل انقطاع الاتصالات والإنترنت في غزة للمرة السادسة بسبب القصف المتواصل غزة معبر رفح بقلم حسن سمير