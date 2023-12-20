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6 شاحنات وقود تدخل قطاع غزة عبر معبر رفح اليوم

كتب:

حسن سمير
02:35 م | الأربعاء 20 ديسمبر 2023
شاحنات- أرشيفية

شاحنات- أرشيفية

أعلنت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل دخول 6 شاحنات وقود إلى قطاع غزة عبر معبر رفح، اليوم الأربعاء.

 

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