تفاصيل انقطاع الاتصالات والإنترنت في غزة للمرة السادسة بسبب القصف المتواصل

يواجه المدنيون الفلسطينيون انقطاع الاتصالات والإنترنت بقطاع غزة للمرة السادسة منذ 7 أكتوبر الماضي، وفقا لما أعلنته شركة الاتصالات الفلسطينية، اليوم الأربعاء، بسبب العدوان الإسرائيلي المستمر، نقلا عن وكالة «وفا» الفلسطينية، والتي أشارت إلى حديثها مع ليث دراغمة، المدير التنفيذي لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قائلا إن آليات الاحتلال جرفت المولدات المغذية للمقسم الرئيس في خان يونس جنوب قطاع غزة.

تفاصيل انقطاع الاتصالات والإنترنت في غزة

وحول تفاصيل انقطاع الاتصالات والإنترنت في غزة، أوضح «دراغمة» أن طائرات الاحتلال قصفت الفايبر الرئيس المغذي للإنترنت في غزة، بعد تعرضه للقصف قبل يومين، واستغرق إصلاحه 10 ساعات متواصلة، لصعوبة الوصول إليه، بسبب تجريف الاحتلال للطرق المؤدية إليه، فيما أعلنت شركة أوريدو، في بيان مقتضب توقف خدماتها وسط القطاع وجنوبه، واستمرارها بشكل جزئي في شماله.

وخرجت شركة «أوريدو» في بيانها، تقول: «مع استمرار العدوان على قطاع غزة، تكرر انقطاع الخطوط الرئيسة المغذية لشركات الاتصالات والإنترنت، ما أدى إلى توقف خدماتنا وسط القطاع وجنوبه، واستمرارها بشكل جزئي ومحدود شمال قطاع غزة».

المرة السادسة لانقطاع الاتصالات

وتعد هذه المرة السادسة التي تقطع فيها قوات الاحتلال الاتصالات والإنترنت عن قطاع غزة منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر الماضي، عن طريق فصل الخطوط الدولية؛ إذ كان آخر مرة مرتبطة بـ انقطاع الاتصالات والإنترنت في غزة 14 ديسمبر الماضي، مستمرا الأمر 4 أيام.

وتعد تلك المرة هي الأطول، قبل أن يعود الإنترنت جزئيًا مع عودة محدودة للاتصالات في بعض مدن القطاع، فيما يرافق انقطاع الاتصالات والإنترنت تصعيد في المجازر التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد في المدنيين في قطاع غزة؛ إذ ارتفع عدد الشهداء منذ بدء العدوان إلى أكثر من 19650 شهيدا، بالإضافة إلى نحو 52600 جريح، والآلاف من المفقودين، في حصيلة غير نهائية.