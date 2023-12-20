توزيع 5 آلاف كرتونة سلع بأسعار مدعمة في المنيا

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، جهود الوحدات المحلية في تكثيف القوافل الغذائية المتحركة والثابتة بالتعاون مع مديرية التموين وطرح السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة، بهدف رفع العبء عن كاهل المواطنين، فضلاً عن التوسع في منافذ بيع السلع الغذائية والمعارض وتنفيذ قوافل تفتيشية لضبط الأسعار وإحكام الرقابة على الأسواق مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

طرح 5000 كرتونة غذائية مدعمة

وفى هذا السياق، أعلنت الوحدات المحلية لمراكز (بني مزار- أبوقرقاص - المنيا- ديرمواس)، طرح مواد غذائية مدعمة بسعر 100 جنية للكرتونة تضم (سكر ـ أرز ـ مكرونة ـ شاي)، إذ جرى توزيعها، وفتح منفذ بيع للسلع الغذائية بقرية دمشير وتوزيع سلع بقرية صفط الخمار بمركز المنيا، وفي مركز دير مواس جرى طرح 6 أطنان بالمدينة وقرى أبو خلقة و أولاد مرجان والعمارية الغربية.

إجراءات قانونية ضد المخالفين

وفي مركزي سمالوط ومطاي تابعت الوحدات المحلية جهودها في تنفيذ المبادرة الرئاسية «خفض الأسعار»، وجاري تجهيز 15 ألف كرتونة غذائية مدعمة لتوزيعها بمنافذ طرح وبيع السلع الغذائية بالأحياء الرئيسية بمدينة سمالوط، إلى جانب استمرار توزيع شنط السلع الغذائية المدعمة لكافة المواطنين المستحقين بحي شمال وحي جنوب مدينة مطاي.

كما تواصل الوحدات المحلية تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية علي الأسواق ومنافذ عرض وبيع السلع الغذائية للتأكد من الالتزام بالأسعار المعتمدة وصلاحية المنتجات المعروضة، حيث حررت 49 مخالفة تموينية فى مراكز العدوة ومطاى وملوي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وذلك ضمن جهود الوحدات المحلية في تنفيذ مبادرة خفض الأسعار وتلبية احتياجات المواطنين.