محافظ أسيوط: نتبنى خطة لتوفير السلع للمواطنين بأسعار مناسبة

وجه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، باستمرار جهود مديرية التموين بالتنسيق مع الشركة المصرية لتجارة الجملة في ضخ وتوفير السلع الأساسية والاستراتيجية بأسعار مخفضة؛ بكافة المنافذ والمعارض والأسواق، لضبط الأسعار، وذلك من خلال التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية.

جاء ذلك خلال لقاءه بمكتبه بديوان عام المحافظة مع ممدوح حماد وكيل وزارة التموين بأسيوط، ونشأت إسكندر مدير فرع الشركة المصرية لتجارة الجملة، ومحمد بشير مدير المكتب الفني بالمحافظة.

توفير كميات إضافية

وأكد محافظ أسيوط -خلال اللقاء– على مسؤولي التموين والشركة المصرية بالمتابعة المستمرة لمختلف الكميات المتوافرة من السلع الأساسية والاحتياطيات والأرصدة المتاحة منها والتواصل المستمر من أجل توفير كميات إضافية في المنافذ التي يزداد فيها الاستهلاك، وذلك تفاديًا لحدوث أى نقص وبما يضمن توافر مختلف السلع والمواد الغذائية بصورة دائمة إلى جانب تحديد السلع المطلوب تواجدها بالمنافذ والمعارض وتدبيرها في كافة المنافذ الثابتة والمتحركة.

توفير السلع والمنتجات

وأوضح اللواء عصام سعد أن المحافظة تتبنى خطة لتوفير السلع والمنتجات للمواطنين بأسعار مناسبة لخلق حالة من التوازن داخل الأسواق وذلك من خلال التنسيق والتشبيك بين مختلف الجهات سواء الحكومية وغير الحكومية لتغطية جميع القرى والمراكز بجميع المنتجات الغذائية التي يحتاجها المواطنين وبكميات وفيرة لرفع وتخفيف العبء عن كاهلهم.

كما شدد المحافظ على ضرورة تكثيف حملات الرقابة والتفتيش من جانب مفتشي التموين بالتعاون مع الجهات الرقابية المختلفة لإنفاذ القانون والتأكد من سلامة المتجات المعروضة ومتابعة الاعلان عن الأسعار في مختلف المحال التجارية والمنافذ بما يسهم فى المزيد من ضبط الأسواق، وحماية المستهلك من أساليب التلاعب والغش التجاري، مؤكدًا أن وصول الدعم لمستحقيه وضبط الأسواق تعد أحد الملفات المهمة التي توليها المحافظة أهمية بالغة.