تحرير 50 مخالفة في حملات لرفع الإشغالات بشوارع المنيا

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، الأجهزة التنفيذية ورؤساء الوحدات المحلية بجميع مراكز المحافظة، بتنظيم حملات ميدانية متنوعة، لمتابعة الحالة العامة بالشوارع والأحياء الداخلية لمنظومة النظافة العامة، وإجراء أعمال الصيانة الدورية ورفع كافة الإشغالات على حرم الطريق العام، وإزالة كافة التعديات بالبناء المخالف والعشوائي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

إجراءات قانونية ضد المخالفين

ونفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط حملة مكبرة لرفع وإزالة كافة الاشغالات من الشوارع الرئيسية والفرعية، وذلك بالتعاون مع وحدة الاشغالات بالوحدة المحلية وشرطة المرافق، حيث أسفرت الحملة عن تحرير50 محضر (إشغال - إداري) بـ«حي شمال المدينة» بشارعي سعد زغلول والمطرانية، والتي تعيق حركة السير، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

تيسير حركة المرور للمارة من المواطنين والسيارات

وفى مركز مطاي، نفذت الوحدة المحلية حملة مكبرة بالتعاون مع الجهات المعنية لرفع الاشغالات بشوارع المدينة حيث تم رفع الباعة الجائلين من ميدان النافورة ورفع الاشغالات من شوارع المدينة الرئيسية ومنها «الثورة ،التجارة، زمزم، المدينة المنورة» بحي شمال وجنوب المدينة، لتيسير حركة المرور للمارة من المواطنين والسيارات.