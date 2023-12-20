«القاهرة الإخبارية»: تزايد الضغوط على الحكومة البريطانية لوقف إطلاق النار في غزة

قال أبو بكر بشير، مراسل «القاهرة الإخبارية» من لندن، إن الضغط يتعاظم على الحكومة البريطانية المؤيدة لإسرائيل للتدخل وإيقاف ما يجرى في غزة، سواء ضغط الشارع أو البرلمان، وحاليا هناك عضوة من البرلمان من أصول فلسطينية من قطاع غزة، ولديها عائلة تعيش هناك وتحدثت إلى وسائل الإعلام، وقالت إن أفرادا من عائلتها ومئات من الفلسطينين محتجزين في الكنيسة الكاثوليكية في غزة.

سقوط شهداء وجرحى

وأضاف أن قوات الاحتلال وصلت بالفعل إلى المكان، وأطلقت النار وسقط شهداء وجرحى هناك، وعلى الجانب الآخر الجيش الإسرائيلي نفى وقوع هذا الحادث، وقال إن جنوده لم يدخلوا أي كنيسة ولم يطلقوا النار هناك.

وتابع: «بطريركية اللاتين في القدس أصدرت بيان إدانة لهذا الهجوم، وأكدت وقوع شهيدتين»، مشيرا إلى أن الوزير الأول في إسكتلندا حمزة يوسف تحدث عن والدي زوجته العالقين في قطاع غزة، وطالب من قبل بوقف إطلاق النار لإخراجهما واستغرق الأمر شهرا كاملا حتى تمكنت بريطانيا من سحب رعاياها.