وكيل «صحة النواب» يدلي بصوته بالانتخابات الرئاسية في لندن

أدلى الدكتور محمد الوحش، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024، معلنا دعمه للرئيس عبدالفتاح السيسي في لندن.

انتهى في تمام الساعة السابعة صباح اليوم الاثنين، بتوقيت القاهرة، عملية التصويت للمصريين في لجنة لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية، عقب انتهاء التصويت بثالث وآخر أيام الاقتراع بالانتخابات الرئاسية لجمهورية مصر العربية 2024.

وبحسب فارق التوقيت، فإن تصويت المصريين بالخارج انتهى في تمام الساعة السابعة صباح اليوم الاثنين بتوقيت القاهرة، والتي تعادل الساعة 9 مساء الأحد في ولاية لوس أنجلوس، وهو الموعد المقرر لغلق لجان التصويت في الخارج، باعتباره اليوم الأخير في التصويت.

بدأت عملية الفرز وانطلق الفرز داخل لجنة لوس أنجلوس عقب فض صناديق الاقتراع واتخاذ الإجراءات التي نصت عليها قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات في التعامل مع فرز الأصوات فيما بدأت عملية فرز أصوات المصريين بالخارج في باقي اللجان البالغ عددها 137 لجنة في 121 دولة حول العالم، وذلك عقب انتهاء اليوم الثالث والأخير من عملية التصويت التي تمت على مدار أيام 1 و2 و3 ديسمبر.

الانتخابات أجريت في 121 دولة حول العالم وأجريت عملية انتخابات الرئاسة خارج مصر أيام الجمعة والسبت والأحد في 137 سفارة وقنصلية في 121 دولة حول العالم، والتي صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 27 لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.