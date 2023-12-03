على نغمات «بشرة خير».. الجالية المصرية في لندن تشارك بالانتخابات الرئاسية

على نغمات أغنية «بشرة خير» للفنان حسين الجسمي، ارتفعت الأعلام المصرية، وصور كبيرة للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، وسط حالة من الوطنية في السفارة المصرية بلندن، بعد انطلاق ماراثون الانتخابات الرئاسية 2024 في الخارج، صباح أمس، حرصًا منهم على دعم وتشجيع الجميع على الانتخابات.

إقبال كبير شهدته السفارة المصرية في لندن من قبل المواطنين المصريين من أجل الإدلاء بصوتهم في الانتخابات الرئاسية 2024 ليثبتوا للعالم أجمع مدى أهمية هذا العرس الانتخابي الذي ينظره المصريون للتعبير عن وطنيتهم: «هنا الأغاني الوطنية شغالة والكل نازل ينتخب ويدلي بصوته من أماكن مختلفة في لندن، حتى في ثالث يوم انتخابات»، وفقا لما ذكره «صهيب عمرو» أحد أبناء الجالية المصرية في لندن في حديثه لـ«الوطن».

تسهيل الإجراءات على المصريين بالخارج

تختلف الإجراءات هذا العام عن الأعوام السابقة، إذ لم يوجد هذا العام أي معوقات أمام الناخبين، وتم توفير مواصلات وتذاكر سفر مجانية للجميع خاصة كبار السن وذوي الهمم: «إحنا وفرنا السنة دي مواصلات مجانية، وكمان عاملين نشاط يشبه الخريطة، وبنروح نجيب الناس من المحطة ونسهل عليهم الإجراءات».

رسالة شكر للرئيس عبدالفتاح السيسي

صور كبيرة ولافتات للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي وضعها المصريون أمام السفارة المصرية لتعبير عن تأييدهم له، موجهين رسالة شكر له على كل الإنجازات التي حققها على مدار السنوات الماضية، إذ تم التجهيز لهذه الأجواء قبل انطلاق الانتخابات الرئاسية بأسبوع، حسبما رواه «صهيب»، مشيرا إلى أن الحميع كانت تسيطر عليهم علامات السعادة والفخر.