الأكاديمية الوطنية تبدأ تدريب دفعة جديدة من برنامج «المرأة تقود في المحافظات»

بدأت الأكاديمية الوطنية للتدريب الأحد الماضي، فعاليات الأيام التدريبية الأولى للدفعة الثانية من برنامج «المرأة تقود في المحافظات المصرية» لمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية بمقر الأكاديمية، عقب انتهاء المرحلة السابعة للدفعة الأولى من نفس البرنامج الذي يهدف إلى تمكين المرأة المصرية في جميع محافظات الجمهورية، وتعزيز مشاركتها في الحياة العامة.

وتقدّم الأكاديمية برنامج «المرأة تقود في المحافظات» بالشراكة مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمجلس القومي للمرأة، تحت مظلة مدرسة «المرأة للتأهيل للقيادة».

350 متدربة من محافظات مختلفة

ووفق ما ورد في بيان صدر عن الاكاديمية اليوم، بدأت متدربات الدفعة الثانية البالغ عددهن (350) سيدة من محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، الأيام التدريبية بالعديد من المحاور والموضوعات المختلفة التي تختص بشكل رئيسي في الاستثمار في قدرات المرأة المصرية من خلال تطوير وتنمية مهاراتها، إلى جانب خلق فرص حقيقية للمشاركة الفاعلة والمستمرة في المجتمع داخليًا وخارجيًا.

وشارك في المرحلة السابعة من برنامج «المرأة تقود في المحافظات المصرية» بمحافظات مطروح والوادي الجديد والغربية 276 سيدة، حيث تلقت المتدربات خلال البرنامج تدريبات مكثفة في مجموعة من المجالات، بينها مهارات القيادة والإدارة، ومهارات التواصل والاتصال، ومهارات حل المشكلات واتخاذ القرار، ومهارات التوعية بأهداف التنمية المستدامة والمحاور الرئيسية لرؤية مصر 2030.

وتحرص الأكاديمية الوطنية للتدريب على مواصلة تنفيذ برامجها التدريبية التي تستهدف تمكين المرأة المصرية في جميع المجالات، حيث يمثل برنامج المرأة تقود في المحافظات المصرية فرصة مهمة للمرأة المصرية لصقل مهاراتها القيادية واكتسابها المعارف والخبرات التي تؤهلها للمشاركة الفاعلة في الحياة العامة.

مراحل جديدة من البرنامج

وخلال الأيام المقبلة، تستعد الأكاديمية الوطنية للتدريب لإطلاق مراحل جديدة من برنامج «المرأة تقود في المحافظات» بأنحاء الجمهورية كافة، حيث لقب البرنامج استحسانًا كبيرا وإشادات واسعة من السيدات المصريات بكافة محافظات الجمهورية، عن برنامج المرأة تقود في المحافظات المصرية.

ويستهدف برنامج «المرأة تقود في المحافظات المصرية» السيدات المصريات في جميع محافظات الجمهورية، كما يهدف البرنامج إلى تقديم العديد من الموضوعات والمحاور التدريبية التي تهتم بمفهوم إدارة التسويق والاتصالات التسويقية المعاصرة، والتوعية بأهداف التنمية المستدامة والمحاور الرئيسية لرؤية مصر 2030، متوافقًا مع رؤية الدولة وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة في تنمية وتمكين المرأة.

وصُمم البرنامج خصيصًا للسيدات في المحافظات المصرية؛ بغرض تمكينهم اجتماعيًا واقتصاديًا وسياسيًا؛ للمشاركة في البناء ودفع عجلة التنمية؛ فيعمل البرنامج على تنمية مهارات هؤلاء السيدات والاستثمار في تدريبهن ومنحهن فرص حقيقية للمشاركة، حيث يفتح آفاق التفكير المنطقي والإبداعي وصقل خبرات المتدربات ليصبحن أكثر تأثيراً في أسرهن وعملهن ومجتمعاتهن.