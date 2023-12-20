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وصول 70 شاحنة مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح

كتب:

منتصر سليمان
02:36 م | الأربعاء 20 ديسمبر 2023
معبر رفح

معبر رفح

أفاد مراسل قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل، يفيد بوصول 70 شاحنة مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح.

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