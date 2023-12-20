وزير الخارجية البريطاني يزور مصر والأردن لمناقشة وقف دائم لإطلاق النار في غزة

يتوجه وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، إلى مصر والأردن هذا الأسبوع؛ لدفع الجهود الرامية إلى وقف دائم لإطلاق النار وتحقيق المزيد من الهدن الإنسانية في غزة.

وبحسب بيان نشره الموقع الرسمي للحكومة البريطانية، سيسعى كاميرون خلال محادثاته مع قادة مصر والأردن إلى إحراز تقدم في الجهود الرامية إلى تأمين إطلاق سراح جميع المحتجزين وزيادة المساعدات لغزة.

ومن المقرر أن يرافق كاميرون في زيارته للشرق الأوسط، وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط طارق أحمد.

دفع المساعي الرامية إلى إيصال المساعدات إلى غزة

وقبل الزيارة، قال وزير الخارجية البريطاني: «أقوم هذا الأسبوع بزيارتي الثانية للمنطقة لدفع المساعي الرامية إلى إيصال المساعدات إلى غزة وإطلاق سراح المحتجزين المتبقين».

وأضاف: «فيما يتعلق بالمساعدات، سأسعى للبناء على قرار إسرائيل بفتح معبر كرم أبو سالم لضمان وصول المزيد من المساعدات والوقود إلى غزة، عبر أكبر عدد ممكن من الطرق».