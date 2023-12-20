فيلم «أولاد حريم كريم» مهدد بالسحب بعد تحقيقه 299 جنيها إيرادات أمس

حقق الفنان مصطفى قمر إيرادات متواضعة بفيلمه «أولاد حريم كريم»، ضمن الأفلام المشاركة في دور العرض.

إيرادات فيلم «أولاد حريم كريم»

وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ «الوطن»، إنّ فيلم «أولاد حريم كريم» حقق أمس 299 جنيها فقط، ما يجعله عرضة للسحب من دور العرض خلال الأيام المقبلة، ليصبح إجمالي إيرادات الفيلم 8 ملايين و334 ألف جنيه .

أحداث أولاد حريم كريم

تدور أحداث فيلم أولاد حريم كريم، حول علاقة حب بين «كريم حسين» الذي جسد دوره الفنان تيام قمر، و«آيلا» وجسدت دورها الفنانة رنا رئيس، وعندما يتقدم للزواج منها يكتشف والدها الذي يجسد دوره الفنان مصطفى قمر، أنّ العريس ابن زميلته وحبيبته السابقة «مها».

أبطال أولاد حريم كريم

فيلم «أولاد حريم كريم» بطولة مصطفى قمر، وداليا البحيري، وبسمة، وعلا غانم، وخالد سرحان، وعمرو عبدالجليل وبشرى، إضافة إلى مجموعة من النجوم الشباب منهم تيام مصطفى قمر، ورنا رئيس، وهنا داود، ويوسف عمر وكريم كريم، تأليف زينب عزيز وإخراج علي إدريس.