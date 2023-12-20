«التحالف الوطني» يسلم 77 طرفا صناعيا وجهازا تعويضيا لذوي الهمم بالفيوم

شهد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، احتفالية تسليم وتركيب الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية لذوي الهمم أصحاب الإعاقة الحركية من أبناء المحافظة، التي عقدت بنادي نقابة الزراعيين بالفيوم، بهدف التخفيف عن أصحاب الهمم، ومساعدتهم على ممارسة الحياة بشكل طبيعي، من خلال التعاون البناء بين مؤسستي «الجارحي للتنمية المجتمعية»، و«إيدينا مع بعض للتأهيل»، تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

وقدم محافظ الفيوم، الشكر لمسؤولي مؤسستي «الجارحي للتنمية المجتمعية»، و«إيدينا مع بعض للتأهيل»، لدورهما المجتمعي الفاعل والبناء في مختلف التدخلات الاجتماعية التي تستهدف الأولى بالرعاية بوجه عام، وذوي الهمم على وجه الخصوص، مؤكداً أن ذوي الهمم أصحاب قدرات ومواهب متميزة، ونماذج تحتذى في مواجهة الصعاب وتحويل المحنة إلى منحة.

تخفيف الأعباء عن ذوي الهمم

شكر محافظ الفيوم، القائمين على توفير الأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية لذوي الهمم، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن كاهلهم، ومساعدتهم على ممارسة حياتهم بشكل طبيعي.

تقديم سبل الدعم لذوي الهمم

أكد «الأنصاري»، أن المحافظة تحرص على تقديم كلة سبل الدعم اللازم لذوي الهمم، ومساعدتهم على تخطي الصعاب وتعظيم التحدي والإرادة لديهم حتى يصبحوا قوة فاعلة في خدمة المجتمع في المجالات المختلفة، مشيراً إلى أن ظل القيادة السياسية، تولي ذوي الهمم اهتماماً خاصاً، وتساندهم في شتى مناحي حياتهم وتقف معهم قلباً وقالباً، لافتاً إلى أهمية تضافر جهود كل المؤسسات والهيئات والمديريات الخدمية الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني للعمل على تقديم خدمات أفضل لهذه الفئة المهمة بالمجتمع.

من جانبه، قدم الرئيس التنفيذي، الأمين العام لمؤسسة الجارحي للتنمية المجتمعية، الشكر لمحافظ الفيوم لتلبية الدعوة ودعمه الدائم لذوي الهمم، مثمناً جهوده المبذولة للارتقاء بكل القطاعات على أرض المحافظة بما يعود بالنفع على المواطن الفيومي، لافتاً إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يضع نصب عينيه دائماً ذوي الهمم، والعمل على توفير ما يساعدهم على ممارسة حياتهم بشكل طبيعي.

توفير وتركيب 77 جهازا تعويضيا

أضاف أن المؤسسة بصدد توفير وتركيب 77 جهازا تعويضيا وطرفا صناعيا لذوي الهمم، خلال تلك الاحتفالية على مدار ثلاثة أيام، إذ يصاحب فعاليات التسليم محاضرات للتأهيل النفسي للمستفيدين.

تجهيز 150 جهازا وطرفا صناعيا

وذكر أنه يجري تجهيز 150 جهازا وطرفا صناعيا آخر بالمؤسسة لتسليمها لذوي الهمم خلال المرحلة المقبلة، لافتاً إلى أن الأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية التي يجري تسليمها لذوي الهمم تشمل: أطرافا فوق الركبة، وأخرى تحت الركبة، وأذرع تحت الكوع، وكف يد.

وفى ختام الاحتفالية، تبادل محافظ الفيوم، والرئيس التنفيذي، الأمين العام لمؤسسة الجارحي للتنمية المجتمعية، الدروع فيما بينهما دعماً لأواصر التعاون.