رئيس جامعة أسيوط يستقبل الوفد المشارك في المؤتمر التقني «Devfest'23»

استقبل الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، اليوم الأربعاء، وفدًا كبيرًا يضم الدكتور ماجد غنيمة مدير قطاع الشركات والتسويق بصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، ومستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وعدد من القيادات التنفيذية للشركات العاملة في مجالات التكنولوجيا، ونخبة من ممثلي البنك الأهلي، وذلك على هامش مشاركتهم في فعاليات المؤتمر التقني Devfest'23 أسيوط، والذي تنظمه مجموعة مطوري جوجل أسيوط بمشاركة جامعة أسيوط للعام الثاني على التوالي، تحت إشراف الدكتورة تيسير حسن عبدالحميد عميد كلية الحاسبات والمعلومات.

وشهد الاستقبال حضور الدكتور جمال تاج الدين رئيس جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية، والدكتور علي محمد يوسف نائبه لشئون التعليم والطلاب، والمهندس أيمن محمد عياد مدير فرع معهد تكنولوجيا المعلومات بأسيوط، والدكتور كيرلس هاني مسئول العلاقات العامة بمجموعة مطوري جوجل، المهندس أندرو صابر المدير التنفيذي لشركة Petra للبرمجيات، والعميد محمد نصر مدير عام مؤسسة Selecon Valley، و محمد عبد المقصود المدير التنفيذي لشركة Swift Act، والمهندس ياسر عبد الرحمن شركة Egabyi، والمهندس هشام عرفة رئيس عمليات Coo لشركة Bright Skies، والمهندس عمر الجباس مدير موقع Bright Skies بأسيوط، إلي جانب مشاركة فريق من ممثلي البنك الأهلي.

وأكد الدكتور أحمد المنشاوي، في كلمته، على أهمية انعقاد المؤتمر التقني Devfest'23 أسيوط، والذي يهدف إلى دعم الطلاب والخريجين لإعدادهم لسوق العمل المبتكر، بما يسهم في بناء اقتصاد المعرفة، وتطوير منظومة التعليم العالي لتصبح أكثر كفاءة واستدامة.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن المؤتمر يأتي في إطار استراتيجية الجامعة لمواكبة التقنيات الحديثة، وتحقيق التحول الرقمي، وخلق وطن متطور قائم على العلم والمعرفة والتكنولوجيا، وبناء أجيال قادرة على مواكبة الثورة التكنولوجية المعاصرة، وتلبية احتياجات سوق العمل المتجددة.

وأعرب الدكتور ماجد غنيمة، عن تقديره للجهود التي تبذلها جامعة أسيوط في مجال دعم الابتكار والتكنولوجيا، مؤكدًا على أهمية التعاون بين الجامعة والصندوق لتعزيز قدرات الشباب في مجال البحث العلمي والإبداع.

وفي ختام اللقاء، تم تبادل الهدايا التذكارية بين الطرفين، والتقاط الصور التذكارية.