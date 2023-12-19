رئيس جامعة أسيوط: حريصون على تطوير وتأهيل القيادات والكوادر الوظيفية

شارك الدكتور أحمد عبدالمولى، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب بجامعة أسيوط، والدكتور محمود عبدالعليم، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، في أعمال البرنامج التدريبي الخامس لتأهيل السادة الأساتذة المتقدمين لشغل منصب عميد كلية، والمنعقد لمدة ثلاثة أيام «17- 19 ديسمبر 2023»، وينظمه مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة؛ تحت إشراف الدكتور جابر أحمد مجاهد مدير المركز، وبمشاركة 17 متدربا من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

التأهيل لسوق العمل

وأكد الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، حرص إدارة الجامعة على تأهيل وتطوير الكوادر والقيادات الجامعية، لتحقيق أهدافها الإستراتيجية من خلال؛ تفعيل دور المراكز والوحدات ذات الطابع الخاص، ومتابعة ورعاية الخريجين لتأهيلهم لسوق العمل، ونشر الوعي بقضايا البيئة والمجتمع؛ لحل المشكلات البيئية؛ سعيا لتحقيق رؤية الجامعة ورسالتها، ولتحقيق أهداف التنمية المستدامة تماشيا مع رؤية مصر 2030.

الخطة الإستراتيجية

واستعرض الدكتور أحمد عبدالمولى، خلال محاضرته؛ أبرز المعايير التي يجب مراعاتها عند تقديم أوراق الترشح منها؛ عرض الخطة الاستراتيجية الحالية والمستقبلية للكلية، ووضع أسس في إطار التنفيذ، والتعريف بالبرامج المعتمدة، وضرورة الإلمام بالجوانب الإدارية وعرض خطة العمل على كيفية تنمية موارد الكلية وتطويرها، وإعداد ملف خاص للوافدين، وطرق زيادة أعدادهم خلال السنوات القادمة، مع إرفاق صور لكل الأنشطة والجوائز التي حصلت عليها الكلية بمشاركته.

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمود عبدالعليم خلال الجلسة العلمية؛ تفعيل دور الجامعة في تقديم خدمات شاملة للمجتمع من رعاية صحية وتعليمية وندوات توعية للمجتمع بفئاته المختلفة، وتشكيل لجان متخصصة من مجالات العمل المجتمعي والبيئي، وتوجيه البحث العلمي لحل المشكلات البيئية، واستحداث المراكز والوحدات ذات الطابع الخاص، والمشاركة في تنمية قدرات ومهارات الأفراد والمتخصصين وتقديم الاستشارات، ونشر الثقافة ورفع الوعي بين أفراد المجتمع من خلال تنظيم ورش عمل وبرامج تدريبية وأنشطة مجتمعية متنوعة، وإطلاق القوافل الطبية للمراكز والقرى الأكثر احتياجا، وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي لخلق بيئة تعليمية جديدة متطورة، والريادة في التنمية المستدامة للمجتمع محلياً وإقليمياً، والحفاظ على حق الأجيال القادمة في ضوء إستراتيجية مصر 2030.