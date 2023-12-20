انقطاع مياه الشرب في مدينة دكرنس بالدقهلية غدا.. اعرف عدد الساعات

أعلنت رئاسة مركز ومدينة دكرنس في محافظة الدقهلية انقطاع المياه غدا الخميس، لمدة 7 ساعات، بداية من الساعة الثامنة صباحا وحتى الثالثة عصرا، نظرا إلى وجود أعطال تتولى شركة مياه الشرب والصرف الصحي بتصليحها.

انقطاع مياه الشرب لمدة 7 ساعات

ويأتي انقطاع مياه الشرب نتيجة عطل في مرفق المياه في قرية القباب الصغرى التابعة لمركز المدينة، بالإضافة إلى تطهيره وصيانته، ما تؤثر على المدينة وضواحيها، شاملة القرى والعزب والوحدات المحلية بداية من الثامنة صباحا وحتى الثالثة عصرا.

أخذ التدابير اللازمة

وناشدت رئاسة مجلس مدينة دكرنس في بيانها المواطنين في المدينة وقاطني القرى، بالإضافة إلى جميع الهيئات والمصالح الحكومية بكل إداراتها والوحدات الصحية والمستشفيات والمخابز والمدارس بأخذ التدابير اللازمة من مياه الشرب خلال فترة الانقطاع، وتوفر شركة مياه الشرب والصرف الصحي سيارات متخصصة متواجدة في نطاق المدينة تلبية لاحتياجات المواطنين لحين عودة المياه إلى المدينة.