قطع مياه الشرب في 11 منطقة بالسويس لمدة 12 ساعة اليوم.. اعرف التفاصيل

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظات القناة، خريطة انقطاع المياه في محافظة السويس اليوم، وذلك لمدة 12 ساعة، بسبب إجراء أعمال إحلال وتجديد الخطوط الرئيسية.

موعد قطع المياه

وأوضح البيان الصادر عن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، قطع الخدمة اليوم الاثنين بداية من الساعة الثامنة مساءً ولمدة 12 ساعة، عن 11 منطقة بحي الجناين.

وقالت الشركة، إنه نظراً لإجراء أعمال الإحلال والتجديد بالخطوط الرئيسية لأقطار 600 مم و700مم لمحطة مياه شرب «أبو عارف» في محافظة السويس، والقيام بأعمال ربط للخطوط الجديدة على شبكة التوزيع، سيتم قطع المياه عن عدد من المناطق حتى الانتهاء من تلك الأعمال.

مناطق قطع المياه

وأوضحت الشركة، أنه نظراً للقيام بتلك الأعمال ستتوقف محطة مياه شرب أبو عارف الجديدة، وسيتم انقطاع المياه عن 11 منطقة، هي عمر بن الخطاب وأرض عبدالعزيز وقرية الألبان القديمة وكفر حودة وفريد طحيمر وعزبة عامر والكيلو 46 والبطراوي وقرية العمدة وأبو سيال ومنطقة النفق.

وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، مشيرة إلى توفير سيارات مياه لتلك المناطق المتأثرة بالانقطاع عند طلبها من خلال الخط الساخن 125.