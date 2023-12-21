أفضل صيغة للصلاة على النبي لتفريج الهموم وفك الكرب.. مجربة من الصالحين

قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء، إن الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم تفرح الكرب وتقضي الحاجات، كما أن هناك صيغة للصلاة على النبي وتسمى بـ«الصلاة العظيمة» لها فضل كبير وأجر عظيم.

نص الصلاة العظيمة على النبي

وأضاف جمعة أن صيغة الصلاة العظيمة ذُكرت في كتاب «الكنز الثمين للصلاة والسلام على سيد المرسلين» ونصها كالتالي:

«اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِنُورِ وَجْهِ اللهِ الْعَظِيمِ، الَّذِي مَلأَ أَرْكَانَ عَرْشِ اللهِ الْعَظِيمِ ، وَقَامَتْ بِهِ عَوَالِمُ اللهِ الْعَظِيمِ ، أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى مَوْلَاَنَا مُحَمَّدٍ ذِي الْقَدْرِ الْعَظِيمِ، وَعَلَى آلِ نَبِيِّ اللهِ الْعَظِيمِ ، بِقَدْرِ عَظَمَةِ ذَاتِ اللهِ الْعَظِيمِ ، فِي كُلِّ لَمْحَةٍ وَنَفَسٍ عَدَدَ مَا فِي عِلْمِ اللهِ الْعَظِيمِ ، صَلاَةً دَائِمَةً بِدَوَامِ اللهِ الْعَظِيمِ ، تَعْظِيمًا لِحَقِّكَ يَا مَوْلَاَنَا يَا مُحَمَّدُ يَا ذَا الْخُلُقِ الْعَظِيمِ ، وَسَلِّمْ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ مِثْلَ ذَلِكَ ، وَاجْمَعْ بَيْنِي وَبَيْنَهُ كَمَا جَمَعْتَ بَيْنَ الرُّوحِ وَالنَّفْسِ ، ظَاهِرًا وَبَاطِنًا ، يَقَظَةً وَمَنَامًا ، وَاجْعَلْهُ يَا ربِّ رُوحًا لِذَاتِي مِنْ جَمِيعِ الْوُجُوهِ ، فِي الدُّنْيَا قَبْلَ الْآخِرَةِ يَا عَظِيمُ».

تجارب العلماء مع الصلاة العظيمة

كما أستعرض «جمعة» أقاويل وتجارب العلماء عن فضل الصلاة العظيمة للصلاة على النبي وهى كالتالي:

قال الشيخ أحمد بن إدريس رضى الله عنها:

قال لي النبي: يا أحمد قد أعطيتك مفاتيح السماوات والأرض وهى (الذكر المخصوص ، والصلاة العظيمية ، والاستغفار الكبير)، :قال الشيخ أحمد بن إدريس رضى الله عنه : لقد لقنها لي النبي من غير واسطة فصرت أُلقن المريدين كما لقنني النبي،

كما قال الشيخ أحمد بن إدريس رضى الله عنه : قال النبي لي : (لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله) خزنتها لك يا أحمد ما سبقك إليها أحد علمها أصحابك يسبقون بها.

2- قال الشيخ صالح الجعفري رضى الله عنه (إمام ومدرس بالجامع الأزهر) في رسالة الأوراد الإدريسية صـ 73 – 74 أنه ورد في الصلاة العظيمية أن بعض الأولياء في زمانه رأى النبي يحث على الصلاة العظيمية، ويذكر لها من الفضل ما لا يُحصى ، وورد في كتاب التعمير:أن رسول الله قال لبعض العارفين : إن المرة الواحدة منها تعدل الجزولية ألف ألف،. هكذا بالتضعيف حتى حسبها عشرين مرة .