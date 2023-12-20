«الصحة الفلسطينية»: 19900 شهيد و55 ألف مصاب جراء العدوان على غزة والضفة

كشفت وزارة الصحة الفلسطينية، عن ارتفاع عدد الشهداء إلى 19 ألفا و902 شهيد، وأكثر من 55 ألف جريح، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني الأعزل في قطاع غزة والضفة الغربية.

إصابة أكثر من 55 ألف فلسطيني

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية، بيان وزارة الصحة، اليوم، لافتة إلى أن 19600 شهيد ارتقوا في قطاع غزة وفقا لجهاز الإحصاء المركزي، وجُرح أكثر من 55 ألفا، بينما ارتفع عدد الشهداء في الضفة إلى 302 شهيدا.

أضافت أن الأغلبية العظمى من الشهداء، ما نسبته 70%، هم من النساء والأطفال، فيما لا يزال الآلاف في عداد المفقودين.

استشهاد 97 صحفيا و136 موظفا بـ«أونروا»

أشارت إلى أن نحو 310 من العاملين في القطاع الصحي استشهدوا، إضافة إلى 35 من طواقم الدفاع المدني، و97 صحفيا، و136 من طواقم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين «أونروا».

أشارت إلى أن عدد النازحين في قطاع غزة داخليا يقدر بنحو 1.9 مليون شخص، أي نحو 90% من السكان، وقد جرى تسجيل نحو 1.2 مليون من هؤلاء النازحين في 154 منشأة تابعة لـ«أونروا» في جميع أنحاء القطاع، بينهم مليون شخص مسجل في 94 مركز إيواء في الجنوب.