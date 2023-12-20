توزيع 2 طن لحوم من صكوك الإطعام على الأسر الأولى بالرعاية في كفر الشيخ

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، تسليم 2000 كيلو من لحوم صكوك الإطعام إلى مديرية التضامن الاجتماعي في كفرالشيخ، اليوم الأربعاء، بديوان عام المحافظة، وذلك لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية للمستحقين بقري ومدن المحافظة.

قوائم معدة للأسر الأولى بالرعاية المستحقة

وأشار محافظ كفر الشيخ، في بيان، اليوم الأربعاء، إلى إعداد قوائم من المستفيدين، وذلك عن طريق وزارة التضامن الاجتماعي، مشيرا أن هذا الأمر يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتكثيف برامج الحماية الاجتماعية، والوصول إلى الفئات المستهدفة من الأسر الأولى بالرعاية، وبرعاية الدكتور، محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف.

توزيع لحوم الصكوك للأسر الأولي بالرعاية

وأوضح محافظ كفر الشيخ، أن لحوم الصكوك التي يتم توزيعها يراعي بها التوزيع الجغرافي للمستحقين، علي نطاق عدد 13 مركز إداري ومدينة، وذلك لضمان وصول تلك اللحوم إلي الأسر المستحقة، وإدخال البهجة والسرور عليهم، وعلي أسرهم.

جاء ذلك بحضور فضيلة الشيخ، عطا بسيونى، وكيل وزارة الأوقاف، والدكتورة، ماجدة جلالة، وكيل وزارة التضامن الإجتماعى بكفرالشيخ، وإيمان عبدالحميد، مدير إدارة شئون المجتمع بالديوان العام، وعدد من القيادات التنفيذية.